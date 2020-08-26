26 августа лауреата Нобелевской премии по литературе, члена президиума Координационного совета оппозиции Светлану Алексиевич допросили в Следственной комитете Беларуси как свидетеля.
После 40-минутного допроса ее отпустили и даже не взяли подписку о неразглашении материалов дела.
Алексиевич сказала, что не свидетельствовала против себя, воспользовавшись своими правами.
– Я не считаю, что наши действия в Координационном совете были незаконными. Я сказала, что никаких оснований судить меня нет, – отметила она.
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По ее словам, следователи были очень лояльны, но пока неизвестно, будут ли повторные допросы.
Прогнозируя дальнейшее развитие событий в Беларуси, Алексиевич ответила, что мир должен помочь заставить Лукашенко говорить, потому что пока он идет на диалог только с Путиным.
– Возможно, Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить, – сказала она.
Протесты в Беларуси
В день президентских выборов – 9 августа – начались протесты в Беларуси.
Граждане страны не согласны с тем, что 80,08% набрал Александр Лукашенко, который находится у власти с 1994 года и требуют честных выборов.
Его главный оппонет Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета оппозиции. Лукашенко расценил это как попытку захватить власть и начал уголовное преследование оппозиционеров.
Источник: TUT.BY
Фото: TUT.BY/Вадим Замировский