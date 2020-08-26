Задержали украинцев и поляков: в Германии разоблачили нелегальную табачную фабрику

В Германии в земле Северный Рейн-Вестфалия разоблачили нелегальную табачную фабрику, которая еженедельно производила до 10 млн сигарет.

Во время обыска полиция изъяла 11 млн сигарет, шесть тонн табака и всю технику. Также задержали 12 человек, которые являются выходцами из Украины и Польши. Их подозревают в налоговом мошенничестве на сумму до €100 млн.

Известно, что нелегальную продукцию отправляли преимущественно в Великобританию. По информации таможни, прибыль с продажи каждого грузовика сигарет составляла около €3 млн.

Читайте: В Одесской области задержали мужчину с контрабандой сигарет на более 650 тыс. грн

Фабрику построили еще в 2016 году, но сделали все, чтобы сделать ее максимально незаметной. В частности, зал специально изолировали, чтобы шум и запах табака не проникали наружу, а электроэнергию производили собственные генераторы.

Недавно нелегальные табачные фабрики разоблачили в Польше. В изготовлении контрабандных сигарет обвинили шестерых украинцев и двух поляков.