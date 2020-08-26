26 августа ОМОН снова разгоняет протестующих, которые собрались в Минске.
Накануне люди пришли на площадь Независимости, однако позже туда прибыли силовики и стали задерживать граждан.
Женщин, которые попали в оцепление, не трогают. Мужчин задерживают и грузят в автозаки.
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Движение на площади перекрыто.
По информации СМИ, транспорт силовиков движется прямо по пешеходной части.
Протесты в Беларуси
Уже 18 дней подряд протесты в Беларуси не утихают. Люди стали выходить на акции и устраивать забастовки после очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.
Источник: РБК, TUT.BY, NEXTA Live