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Факты / Мир

Женщин не трогают: в Минске ОМОН разгоняет митингующих

26 августа ОМОН снова разгоняет протестующих, которые собрались в Минске.

Накануне люди пришли на площадь Независимости, однако позже туда прибыли силовики и стали задерживать граждан.

Женщин, которые попали в оцепление, не трогают. Мужчин задерживают и грузят в автозаки.

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Движение на площади перекрыто.

По информации СМИ, транспорт силовиков движется прямо по пешеходной части.

Протесты в Беларуси

Уже 18 дней подряд протесты в Беларуси не утихают. Люди стали выходить на акции и устраивать забастовки после очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

Источник: РБК, TUT.BY, NEXTA Live

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