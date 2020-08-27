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Факты / Мир

Чехия создала фонд помощи пострадавшим белорусам

Правительство Чехии создало фонд помощи белорусам, которые пострадали во время протестов.

Страна выделит из бюджета 10 млн крон.

Деньги будут переданы всем пострадавшим и людям, которых преследует действующая власть Беларуси.

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Украина готова принимать белорусов

Украина закрывает границы для иностранцев до 28 сентября. Однако граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования, могут въехать на территорию страны.

Для этого белорусы могут прибыть в пункты пропуска на границе и рассказать об этом украинским пограничникам.

Источник: ТИХАНОВСКАЯ | ЛУКАШЕНКО | МИНСК

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