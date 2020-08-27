Из-за роста заболеваемости коронавирусом власти Парижа приняли решение об обязательном ношении масок на всех улицах столицы.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

По его словам, сейчас вирус распространяется по всей стране, поэтому для сдерживания коронавируса будет принято условие обязательного ношения маски.

Читайте: Европе не нужен повторный карантин — ВОЗ

Также Жан Кастекс отметил, что вспышка Covid-19 может выйти из-под контроля, если не будут приняты быстрые меры.

— Распространение эпидемии может стать экспоненциальным, если мы не отреагируем быстро, – сказал Кастекс.

21 июля Франция ввела обязательное ношение маски в закрытых общественных местах. В начале августа это стало обязательным условием пребывания на открытом воздухе в многолюдных частях столицы.

В четверг, 27 августа, во Франции зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусом с мая. За сутки подтвердились более 5 тыс. новых случаев. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 253, 5 тыс.

В то же время региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге заявил, что коронавирус усилится ближе к зиме. Тогда же может вырасти смертность пациентов.