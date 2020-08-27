Правительство Греции представит закон о расширении территориальных вод Греции в Ионическом море с шести до 12 морских миль.

Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Греция, таким образом, будет осуществлять неотъемлемое суверенное право в соответствии со статьей 3 Конвенции по морскому праву.

Министр сказал, что Греция может в будущем расширить свои территориальные воды на другие морские районы в соответствии с Конвенцией по морскому праву и применением средней линии, где расстояние между двумя берегами менее 24 миль.

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В то же время Турция предупредила, что аналогичный шаг Греции будет поводом для войны.

Конфликт по территории

Афины считают, что зона вблизи острова Кастеллоризо, где Турция хочет осуществлять геологические исследования, входит в ее континентальный шельф.

В то же время Турция называет претензии Греции необоснованными и собирается продолжить исследования.

Источник: Ekathimerini