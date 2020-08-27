Кипр усилил ограничительные меры пересечения границы для украинцев. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом страна попала в красную зону.

Новые правила въезда для украинцев прописаны в бюллетене Министерства внутренних дел Кипра.

Согласно обновленной информации, пересечь границу могут только определенные категории граждан стран красной зоны, среди них:

те, кто проживает в стране на постоянной основе;

родители, супруги и дети таких граждан;

лица с видом на жительство в Кипре;

граждане, которые хотят воссоединиться с семьей;

люди, которые имеют право въезда по Венской конвенции или же специальное разрешение.

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Граждане стран красной зоны, которым разрешен въезд, должны после прилета пройти ПЦР-тест или продемонстрировать результат теста, который сделали не ранее чем за 72 часа до момента пересечения границы.

После прибытия на остров нужно будет отбыть 14-дневную самоизоляцию, а за 48 часов до ее окончания повторно пройти тест на коронавирус.

Поездки в Кипр с туристической целью запрещены. Правила вступают в силу с 28 августа 2020 года.

Карантин на Кипре

Кипр открыл границы для украинцев, как и для туристов из других стран, 15 июня.

Страна начала постепенно ослаблять карантинные меры.

Но из-за ухудшения эпидситуации ограничения пришлось снова усилить.