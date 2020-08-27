Трамп призвал Байдена пройти тест на наркотики перед дебатами

Президент США Дональд Трамп призвал своего конкурента на выборах 2020 Джо Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами 29 сентября.

Трамп отметил, что у Байдена внезапно и заметно улучшились результаты во время праймериз Демократической партии. По его мнению, успехи могли быть связаны с влиянием наркотиков.

Байден принял участие уже в 11 дебатах.

— Никто не думал, что он вообще может выиграть. Потому что его выступления в дебатах были очень плохими. Откровенно, его лучшее выступление было против Берни. Мы собираемся провести тест на наркотики, потому что его лучшее выступление было против Берни. Не то чтобы он был Уинстоном Черчиллем… Это были нормальные, скучные дебаты. Ничего удивительного не произошло, — сказал он.

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Глава США отметил, что Трамп руководствуется собственными наблюдениями, а не фактическими знаниями о действиях Байдена.

Трамп не сказал, когда и куда он обратится с просьбой провести тест, но надеется, что ему разрешат это сделать.

Выдвижение Байдена

19 августа Джо Байдена официально назначили кандидатом в президенты от Демократической партии на съезде. Он смог выиграть праймериз благодаря ярким отзывам старших государственных деятелей.

Байдена поддержали два бывших президента США-демократов, Билл Клинтон и Джимми Картер, и бывший госсекретарь Колин Пауэлл, республиканец.

Источник: Washington Examiner