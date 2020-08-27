На белорусско-польской границе задержали фуру с гуманитарной помощью от польских работников для белорусов.

Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

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Od 12 godzin na granicy PL-BY stoi, zatrzymany przez służby białoruskie, transport pomocy humanitarnej od NSZZ Solidarności @DudaSolidarnosc dla strajkujących robotników w Mińsku. Solidarni z Białorusią! ???????? pic.twitter.com/GVBRZ9lzWQ — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) August 27, 2020

27 августа утром стало известно, что машина с гуманитарной помощью для митингующих из Беларуси от польского профсоюза Солидарность 12 часов находится на границе, поскольку ее не пускает в страну белорусская сторона.

В Госпогранслужбе Беларуси отметили, что они не имеют информации о причинах задержания фуры из Польши.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси продолжаются до сих пор, начиная с 9 августа после президентских выборов, на которых по данным власти победил Александр Лукашенко.

Правоохранительные органы продолжают силой разгонять митингующих и задерживать их. Действующая власть Беларуси уже задержала нескольких членов оппозиционного Координационного совета.

В ЕС уже сообщили о возможном визите ОБСЕ в Беларуси.

Источник: TUT.BY