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Факты / Мир

В Беларусь не пускают фуру из Польши с гуманитарной помощью для протестующих

На белорусско-польской границе задержали фуру с гуманитарной помощью от польских работников для белорусов.

Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

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27 августа утром стало известно, что машина с гуманитарной помощью для митингующих из Беларуси от польского профсоюза Солидарность 12 часов находится на границе, поскольку ее не пускает в страну белорусская сторона.

В Госпогранслужбе Беларуси отметили, что они не имеют информации о причинах задержания фуры из Польши.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси продолжаются до сих пор, начиная с 9 августа после президентских выборов, на которых по данным власти победил Александр Лукашенко.

Правоохранительные органы продолжают силой разгонять митингующих и задерживать их. Действующая власть Беларуси уже задержала нескольких членов оппозиционного Координационного совета.

В ЕС уже сообщили о возможном визите ОБСЕ в Беларуси.

Источник: TUT.BY

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