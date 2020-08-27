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Факты / Мир

Украина опередила Боливию и приближается к топ-20: коронавирус в мире 27 августа

По состоянию на утро 27 августа коронавирус в мире зафиксировали уже у 24 088 692 человек.

Только за четыре дня количество новых случаев более чем на миллион, за последние сутки — более 268 тыс.

За весь период пандемии умерли 824 368 пациентов, 15,7 млн человек выздоровели.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

В мировом рейтинге распространения коронавирус Украина уже на 26 месте — сейчас мы находимся между Катаром и Боливией.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

  • США — 5 821 221;
  • Бразилия — 3 717 156;
  • Индия — 3 234 474;
  • Россия — 968 297;
  • Южная Африка — 615 701.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

  • США — 179 708;
  • Бразилия — 117 665;
  • Мексика — 62 076;
  • Индия — 59 449;
  • Великобритания — 41 552.

Коронавирус в мире

Согласно статистике коронавируса в мире, общее количество зараженных в мире на утро 26 августа составило 23 820 104, за сутки заболели более 240 тыс. человек.

Антилидером в списке остаются США — и по количеству случаев, и по летальности.

В рейтинге стран с самым большим суточным приростом заболевших Covid-19 Америку обогнали Индия и Бразилия.

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