По состоянию на утро 27 августа коронавирус в мире зафиксировали уже у 24 088 692 человек.

Только за четыре дня количество новых случаев более чем на миллион, за последние сутки — более 268 тыс.

За весь период пандемии умерли 824 368 пациентов, 15,7 млн человек выздоровели.

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В мировом рейтинге распространения коронавирус Украина уже на 26 месте — сейчас мы находимся между Катаром и Боливией.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 5 821 221;

Бразилия — 3 717 156;

Индия — 3 234 474;

Россия — 968 297;

Южная Африка — 615 701.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 179 708;

Бразилия — 117 665;

Мексика — 62 076;

Индия — 59 449;

Великобритания — 41 552.

Коронавирус в мире

Согласно статистике коронавируса в мире, общее количество зараженных в мире на утро 26 августа составило 23 820 104, за сутки заболели более 240 тыс. человек.

Антилидером в списке остаются США — и по количеству случаев, и по летальности.

В рейтинге стран с самым большим суточным приростом заболевших Covid-19 Америку обогнали Индия и Бразилия.