Вагнеровцы в Беларуси: Путин обвинил Украину и США в спецоперации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцов ЧВК Вагнер, которых Минск выдал России в августе, “затащили на территорию Беларуси”.

По словам российского лидера, боевиков “просто заманили туда, перетащили через границу”, хотя вагнеровцы якобы ехали на заработки в третью страну.

Задержание группы россиян в Белоруссии Путин назвал “совместной операцией украинских и американских спецслужб”.

Путин подтвердил фейк росСМИ

6 августа Комсомольская правда сообщила, ссылаясь на источник в российских спецслужбах, что поездку российских боевиков в Беларусь якобы организовала Служба безопасности Украины.

В СБУ и Офисе президента Украины назвали это дезинформацией.

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Задержание вагнеровцев в Беларуси

29 июля сотрудники КГБ и ОМОН Беларуси задержали 32 граждан России в санатории Белорусочка недалеко от Минска.

Белорусские власти обвинили россиян в принадлежности к печально известной частной военной компании (ЧВК) Вагнер, бойцы которой воевали на Донбассе. Еще один задержанный проживал со своей семьей в Беларуси.

14 августа Беларусь передала задержанных вагнеровцев России.