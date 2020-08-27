Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
Фуру с почти 20 тоннами продовольствия в качестве гуманитарной помощи бастующим заводчанам в Беларуси, организованной польским независимым профсоюзом Солидарность, не впустили в страну.
В белорусской пограничной службе заявили, что у грузоотправителя не было всех необходимых документов.
В Минске и регионах на акциях протеста в среду задержали 30 человек.
Об этом сообщил незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр Весна.
По данным правозащитников, в Минске на площади Независимости задержали 19 человек, в том числе журналиста телеканала Белсат.
— Большинство задержанных доставили в РУВД Советского района Минска, часть в РУВД Октябрьского района, — говорится в сообщении.
Белорусский ОМОН разогнал акцию протеста в центре Минска. Часть протестующих заблокировали в католическом Красном костеле, возле которого проходила акция.
Рядом с Красным костелом на площади Независимости собрались более полутора тысяч участников протеста.
Сотрудники МВД сначала призвали людей разойтись, ведь митинг считался несанкционированным.
А позже появился ОМОН — подъехало около 10 автозаков.
Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте по телефону обсудили ситуацию в Беларуси. Об этом пишет ТАСС.
— С российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на ее руководство, — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны считают, что сейчас главное — не допустить эскалации.
26 августа ОМОН снова разгонял протестующих, которые собрались в Минске.
Накануне люди пришли на площадь Независимости, однако позже туда прибыли силовики и стали задерживать граждан.
Женщин, которые попали в оцепление, не трогали. Мужчин задерживали и грузили в автозаки.
В доме оппозиционера из Беларуси Валерия Цепкало в Минске провели обыск. Об этом пишет TUT.BY.
— Кто проводит обыск, мы не знаем, очевидно, что это политический заказ. В доме присутствуют наши родственники, но подробностей мы не знаем, — рассказала жена политика Вероника Цепкало.
26 августа в Беларуси продолжаются акции протеста и забастовки.
На марш вышли работники предприятия БелАЗ, которое находится в городе Жодино, пишет Радыё Свабода — Беларусь.
Их поддержали местные жители.
В последние дни с просьбой о предоставлении убежища в Литве обратились 11 граждан Беларуси, сообщила в среду руководитель литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, пишет Interfax.by.
Президент Владимир Зеленский не желает белорусам украинского сценария 2014 года, имея в виду кровопролития из-за действий властей.
Источник: президент в интервью Euronews
Правоохранительные органы Беларуси провели задержания после завершения акции протеста в центре Минска.
По информации СМИ, в районе Красного костела задержали как минимум двух ребят.
Задержание подтвердили в милиции Минска.
Источник: Onliner