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Факты / Мир

Беларусь стянула военных и технику на границу с ЕС

28 августа Вооруженные силы Беларуси продолжают проводить учения на границе с ЕС.

Под Гродно находятся механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также соответствующая техника.

На границе они проводят занятия по ведению разведки, огневой, а также специальной подготовке.

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Также в Гродненском тактическом  направлении выполняются полеты самолетов ЯК-130 116 ШАБ, которые с воздуха охраняют госграницу.

Ведение учений на границе Беларуси и ЕС

После вспышки протестов в Беларуси после очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны на выборах 9 августа действующий лидер страны дал задания различным ведомствам по урегулированию ситуации.

В частности, Минобороны должны укрепить западные границы Беларуси и уделить особое внимание Гродненскому тактическому направлению.

Также военные Беларуси должны следить за передвижением сил НАТО на территории соседних Литвы и Польши. Они отправились к городу Гродно, который расположен возле границы с ЕС, и начали проводить учения.

Источник: Министерство обороны Республики Беларусь

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