Джозеф Байден, представляющий демократов на выборах 2020, согласился выйти на дебаты с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он заявил в эфире одного из американских телеканалов.

Трамп не единожды вызывал конкурента по предвыборной гонке на публичные дебаты, но Байден всегда отказывался.

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Предположительная дата дебатов – 29 сентября. На днях Трамп призвал Байдена пройти перед этим тест на наркотики.

Президент США связывает улучшение результатов Байдена во время праймериз Демократической партии с влиянием наркотиков.

Трамп надеется, что ему разрешат это сделать.

Джо Байден 19 августа официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии. Его поддержали два бывших президента США – Билл Клинтон и Джимми Картер.

Источник: MSNBC