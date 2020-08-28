Канадские ученые попробуют помочь больным коронавирусом препаратом, который показал свою эффективность в лечении Covid-19 у кошек.

Исследования проведут в Университете Альберты.

— Этот препарат уже использовался для лечения кошек с коронавирусом. Он эффективен и практически без токсичности, — отметили ученые.

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Ученые воодушевились результатами и решили испытать вещество на людях.

— Наши результаты показали, что препарат эффективен в подавлении копирования вируса в клетках. Этот препарат, скорее всего, подействует и на людей, — добавили они.

Этот препарат — ингибитор протеазы, который препятствует копированию вируса, тем самым прекращая распространение инфекции.

Лечение коронавируса

Ранее ВОЗ озвучила рекомендации по лечению коронавируса.

По предварительной информации ученых, антибиотики не эффективны против Covid-19.

В случае заболевания нужно обратиться к врачу, который определит, нужна ли больному госпитализация, или можно ограничиться самоизоляцией.

Источник: Folio