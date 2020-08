27 августа на территории Белого дома состоялся четвертый Республиканский национальный съезд.

На нем Дональд Трамп официально стал кандидатом от Республиканской партии на пост президента.

Супруга президента Мелания Трамп также была на съезде и была в роскошном вид в платье цвета авокадо от Valetino, которое украшал красный пояс на талии.

Однако, как впоследствии оказалось, наряд подобрали не слишком удачно. Из-за яркого однотонного оттенка платья пользователи соцсетей сравнили его со специальным фоном для съемок.

Посты сопровождали хэштег #MelaniaGreenScreen.

It was on this day that melania trump made trolling history by wearing a chroma key green dress. pic.twitter.com/WsNIQN4boT

— Мелания украла шоу, она сделала это намеренно или нет.

Melania stole the show rather she did it on purpose or not. Go to #MelaniaGreenScreen she may have. pic.twitter.com/Hjir04HhOS

— ann price (@aepriceny) August 28, 2020