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Факты / Мир

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уходит в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении уйти в отставку.

Такое решение государственный деятель принял из-за ухудшения состояния здоровья, которое начало наблюдаться с середины июля.

По словам Синдзо Абэ, он бы не хотел, чтобы это мешало ему выполнять свои обязанности и отражалось на принятии государственных решений.

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Синдзо Абэ должен выполнять свои обязанности до сентября 2021 года. Решение об отставке он принимает уже второй раз за свою карьеру.

По информации СМИ, он заявил об этом на четвертый день после того, как побил рекорд по продолжительности пребывания на посту главы правительства.

Отставка политика в Испании

В Испании политический деятель ушел в отставку из-за неосторожности. Он участвовал в онлайн-конференции и параллельно решил принять душ.

Мужчина забыл выключить камеру, из-за чего кадры, где он находится в ванной, попали в сеть.

После этого он ушел с занимаемой должности.

Источник: NHK WORLD News

Фото: Dreamstime

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