Состояние Алексея Навального остается серьезным, но без угрозы жизни.

По словам пресс-секретаря Киры Ярмыш, он до сих пор находится в коме и он подключен к аппарату ИВЛ, но никаких прогнозов врачи не дают.

Новости по здоровью Алексея. Он по-прежнему в искусственной коме и подключен к ИВЛ. Состояние тяжелое, однако симптомы отравления уменьшаются. Сейчас серьезной угрозы для жизни нет. Тем не менее прогнозов врачи по-прежнему не дают — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 28, 2020

Берлинская больница Шарите сообщила, что сейчас Алексей Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии. Симптомы отравления ингибиторами холинэстеразы уменьшаются.

Также известно, что канцлер Германии Ангела Меркель ежедневно получает информацию о состоянии российского политика.

Отравление Навального

Отравление Алексея Навального произошло 20 июня. Его экстренно госпитализировали из аэропорта Омска, когда он летел из Томска в Москву.

Почти сразу он впал в кому, а российские врачи сообщили о возможном нарушении обмена веществ, в результате чего у Алексея Навального ухудшилось состояние.

Сейчас российский политик находится в немецкой клинике Шарите, которая расположена в Берлине. Там 24 августа подтвердили версию отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.