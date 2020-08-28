Во всем мире за последние сутки почти 268 тыс. человек заболели коронавирусом, а в целом по состоянию на утро 28 августа – 24 356 619 жителей планеты.
За время пандемии от осложнений, вызванных Covid-19, умер 829 861 человек, а выздоровели 15 924 352 пациента. Среди последних 3 122 846 – это жители Бразилии, что является абсолютным рекордом.
Топ-страны по количеству больных Covid-19:
- США — 5 863 363;
- Бразилия — 3 761 391;
- Индия — 3 310 234;
- Россия — 972 972;
- Южная Африка — 618 286.
Украина пока держится на 26 месте в глобальном рейтинге распространения коронавируса – между Катаром и Боливией.
Кстати, с 28 августа она закрыла въезд для иностранцев до 28 сентября, кроме некоторых категорий граждан, на которых этот запрет не распространяется.
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Страны-лидеры по количеству летальных случаев:
- США — 180 595;
- Бразилия — 118 649;
- Мексика — 62 594;
- Индия — 60 472;
- Великобритания — 41 564.
Коронавирус в мире
На утро 27 августа, согласно статистике коронавируса в мире, Covid-19 заразились 24 088 692 человека. Суточный прирост в последние дни не спадает. Вчера тоже было более 268 тыс. новых случаев.
На тот момент зафиксировано 824 368 летальных случаев и 15,7 млн человек, которые выздоровели после заражения коронавирусом.