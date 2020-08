Почти 40 тыс. человек вышло на марш в Берлине. Требовали отменить карантинные ограничения, которые ввели в стране на фоне пандемии коронавируса. Полиция задержала более 200 митингующих.

Участники марша не соблюдали социальной дистанции и были без масок, сообщает Die Welt.

BERLIN LIVE: The police are using pepper spray against protesters. #BerlinProtest #BerlinDemo pic.twitter.com/jeudj0d88L

