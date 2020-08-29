Белорусский музыкант, фронтмен групп Ляпис 98 и Brutto Nostra Сергей Михалок поддержал протесты и призвал власти провести новые выборы президента.

Он также осудил силовое подавление протестов и на 20 день мирных демонстраций записал видеообращение.

В начале видео музыкант зачитал стихотворение белорусского поэта Янки Купалы о свободе, а потом заявил, что он и группа Brutto не признают официальных результатов выборов.

— Мы не признаем официальные результаты выборов в 2020 году. Считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Мы настаиваем на новых, честных, справедливых, демократических выборах, — отметил Михалок.

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Он раскритиковал силовое подавление протестов, назвав силовиков бешеными псами.

— Те, кто поднял руку, должны сидеть на скамейке подсудимых и должны сидеть за решеткой, — подчеркнул он.

А недавно музыкант опубликовал в соцсетях клип Родны край на песню Brutto. На видео нет сопроводительного текста, только представлен видеоряд.