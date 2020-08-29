29 августа в мире 24,9 млн подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — почти 285 тыс. новых больных.
Сейчас в мире почти 6,8 млн активных случаев Covid-19.
За время пандемии 841,3 тыс. человек умерли от вируса, выздороветь удалось более 17 млн пациентам.
Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения
Страны-лидеры по количеству больных коронавирусом:
- США — 6 096 235;
- Бразилия — 3 812 605;
- Индия — 3 463 972;
- Россия — 980 405;
- Перу — 629 961.
Южную Африку в этом антирейтинге сменила Перу. Украина с 114 497 подтвержденными случаями Covid-19 занимает 26 место в списке.
Страны, где больше всего летальных случаев:
- США — 185 901;
- Бразилия — 119 594;
- Мексика — 63 146;
- Индия — 62 713;
- Великобритания — 41 486.
Страны с наибольшим количеством тех, кто выздоровел:
- США — 3 375 838;
- Бразилия — 2 976 796;
- Индия — 2 648 998;
- Россия — 798 466;
- Южная Африка — 533 935.
Карантин в мире
Мир снова начинает закрывать границы из-за осложнения эпидситуации. О таком решении сообщило правительство Польши, однако Украина пока не входит в список стран, гражданам которых запретили въезд. Зато Финляндия ограничила возможность пересечения границы украинскими заробитчанами.
Коронавирус в мире
По статистике коронавируса в мире 28 августа, на планете почти 24,4 млн. человек заболели Covid-19.
За время пандемии от осложнений умерли 829,8 тыс. человек.
Выздороветь удалось почти 16 млн пациентам.