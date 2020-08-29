29 августа в мире 24,9 млн подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — почти 285 тыс. новых больных.

Сейчас в мире почти 6,8 млн активных случаев Covid-19.

За время пандемии 841,3 тыс. человек умерли от вируса, выздороветь удалось более 17 млн ​​пациентам.

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Страны-лидеры по количеству больных коронавирусом:

США — 6 096 235;

Бразилия — 3 812 605;

Индия — 3 463 972;

Россия — 980 405;

Перу — 629 961.

Южную Африку в этом антирейтинге сменила Перу. Украина с 114 497 подтвержденными случаями Covid-19 занимает 26 место в списке.

Страны, где больше всего летальных случаев:

США — 185 901;

Бразилия — 119 594;

Мексика — 63 146;

Индия — 62 713;

Великобритания — 41 486.

Страны с наибольшим количеством тех, кто выздоровел:

США — 3 375 838;

Бразилия — 2 976 796;

Индия — 2 648 998;

Россия — 798 466;

Южная Африка — 533 935.

Карантин в мире

Мир снова начинает закрывать границы из-за осложнения эпидситуации. О таком решении сообщило правительство Польши, однако Украина пока не входит в список стран, гражданам которых запретили въезд. Зато Финляндия ограничила возможность пересечения границы украинскими заробитчанами.

Коронавирус в мире

По статистике коронавируса в мире 28 августа, на планете почти 24,4 млн. человек заболели Covid-19.

За время пандемии от осложнений умерли 829,8 тыс. человек.

Выздороветь удалось почти 16 млн пациентам.