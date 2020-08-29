Ученые заявили о новой теории появления воды на Земле

Во Франции выдвинули гипотезу, что в недрах Земли могло быть достаточно пород для образования воды на всей планете.

Таким образом, французские ученые подвергли сомнению теорию о инопланетном происхождении воды, говорится в их исследовании, которое опубликовали в журнале Science.

Согласно предварительным исследованиям, Земля образовалась из дисков газа и пыли и в достаточной близости к Солнцу, чтобы на планете не могло быть льда. Поэтому ученые выразили теорию, что вода на Земле появилась со временем, а занесли ее метеориты, богатые водными материалами.

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Французские ученые же утверждают, что химический состав метеоритов не похож на горные породы Земли, а следовательно, маловероятно, что они могли принести воду на планету.

Ученые изучили метеориты, которые по химическому составу больше соответствуют породам Земли. Ученые исследовали способны ли они выработать воду. Оказалось, что те, которые могут теоретически нести воду — лишь 2% среди всех метеоритов.

Исследователи взяли 13 частей породы из недр Земли и детально изучили их состав. Обнаружили, что у породы достаточно водорода, чтобы обеспечить Землю втрое большим количеством воды, чем сейчас в океанах.

Загрязнение океанов

Мир ждет большая глобальная проблема из-за загрязнения океанов масками и флаконами из-под антисептиков.

Пляжи и океаны подверглись настоящему цунами отходов из защитных масок, перчаток, флаконов с дезинфицирующим средством для рук и упаковок продуктов питания.

Источник: Science