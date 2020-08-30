Днем, 30 августа, десятки тысяч людей вышли на улицы Минска протестовать против правления нынешнего президента Александра Лукашенко.











В Минске десятки тысяч людей вышли на протесты, начались столкновения и задержания / 3 фотографии

В разных районах белорусской столицы произошли задержания активистов.

Оппозиционные СМИ сообщают, что на проспекте Независимости у парка Челюскинцев произошла стычка людей с бело-красно-белыми флагами и ОМОНом, когда силовики забрали у протестующих огромный флаг. Задержан как минимум один человек, пишут журналисты.

Еще одна стычка произошла возле здания КГБ Беларуси. Люди в штатском попытались задержать нескольких парней, но протестующие начали отбивать своих, раскачивая микроавтобус с криками “Выпускай!” и “Провокация”.

Также есть информация о задержании несколько десятков мужчин около ГУМа.

Кроме того, у гостиницы Минск начались задержания участников Марша мира и независимости, когда туда подъехало шесть автозаков.

Многочисленные акции собрались не только в Минске, но и Могилеве, Бресте и Гомеле.

К слову, вчера, 29 августа, МВД Беларуси отчиталось о задержании 29 человек.

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Силовики перекрыли площади

Днем в воскресенье в Минске силовики перекрыли ограждениями площади Независимости, Победы и Октябрьскую.

На улицах заметили автозаки, грузовики с военными и водомет.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси, некоторые из которых собрали, по оценкам, более 200 тыс. людей, являются крупнейшими за всю историю 26-летнего правлению Лукашенко.

В первые дни демонстраций было арестовано около 7 тыс. человек. Некоторые протестующие были убиты, а многие задержанные избиты милицией.

Вчера, 29 августа, сотни женщин, одетых преимущественно в красно-белое, прошли маршем в Минске в знак протеста.

Забастовки начались на нескольких государственных заводах, которые являются основой экономики Беларуси.

Источник: TUT.by

Фото: TUT.by