В Беларуси силовики готовятся к 22-му дню протестов против правления нынешнего президента Александра Лукашенко.

На подъездах к площади Независимости в Минске уже стоят автозаки, водомет и машины с рулонами колючей проволоки. Сама площадь перекрыта ограждениями, возле них стоят люди в форме.











В Минске новый протест: силовики перекрыли площади, включили громкую музыку / 3 фотографии

На площади Победы в Минске очень громко играет музыка. Здесь стоит звуковещательная станция ЗС-82 на базе разведывательно-дозорной машины БРДМ-2. Недалено от площади, возле музея, разместились грузовики с военными.

Площадь Победы и Октябрьскую площадь также оградили турникетами. На последней перед ограждением еще и установлены водоналивные блоки.

Кроме того, военные установили турникеты по периметру стелы Минск – город-герой.

Силовики действуют и в Бресте, в этом городе начали выставлять ограждения. На каждом перекрестке стоят сотрудники ГАИ, сообщают очевидцы.

Люди вышли на улицы 30 августа

В воскресенье люди уже вышли протестовать – часть людей идет по Партизанскому проспекту в сторону центра. У станций метро Михалово и Пушкинская также собираются люди с БЧБ-флагами.



















В Минске новый протест: силовики перекрыли площади, включили громкую музыку / 5 фотографий

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Протесты в Минске

Результаты президентских выборов 9 августа массово не были восприняты гражданами Беларуси, которые вышли на протесты с призывом к перевыборам.

Лукашенко со своей стороны отказался идти на уступки и заявил о заговоре Запада с целью его свержения.

Каждодневные протесты в Беларуси сопровождаются задержаниями людей и журналистов.

По меньшей мере три человека погибли и сотни были ранены в результате столкновений между протестующими и силовиками. Около 7 тыс. человек были арестованы.

Особенно многолюдные акции проходят в выходные дни.

Источник: TUT.by

Фото: TUT.by