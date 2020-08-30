В Норвегии на частной вечеринке 25 человек отравились угарным газом

В столице Норвегии Осло 25 человек госпитализированы в результате отравления угарным газом.

Полиция города сообщила, что место частной рейв-вечеринки, где и произошло отравление, было найдено случайно.

Правоохранители встретили двух мужчин, которые попросили срочно вызвать скорую: вскоре к бункеру, где проходила вечеринка, приехали медики и спасатели.

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Обстоятельства попадания в бункер угарного газа устанавливаются. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

По состоянию на 30 августа в Норвегии зафиксировано 10 630 случаев коронавируса, летальных случаев — более 200.

Протесты в Германии

В конце августа в Берлине прошел многотысячный митинг против продления карантина в связи с пандемией коронавируса.

В результате столкновений с полицией были задержаны более 200 митингующих.

Среди требований, которые действуют в Германии — штраф €50 за отказ надеть маску в определенных местах, а также запрет на проведение массовых мероприятий до конца 2020 года.