В Норвегии на частной вечеринке 25 человек отравились угарным газом

В столице Норвегии Осло 25 человек госпитализированы в результате отравления угарным газом.
Полиция города сообщила, что место частной рейв-вечеринки, где и произошло отравление, было найдено случайно.
Правоохранители встретили двух мужчин, которые попросили срочно вызвать скорую: вскоре к бункеру, где проходила вечеринка, приехали медики и спасатели.
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Обстоятельства попадания в бункер угарного газа устанавливаются. Жизни пострадавших ничего не угрожает.
По состоянию на 30 августа в Норвегии зафиксировано 10 630 случаев коронавируса, летальных случаев — более 200.
Протесты в Германии
В конце августа в Берлине прошел многотысячный митинг против продления карантина в связи с пандемией коронавируса.
В результате столкновений с полицией были задержаны более 200 митингующих.
Среди требований, которые действуют в Германии — штраф €50 за отказ надеть маску в определенных местах, а также запрет на проведение массовых мероприятий до конца 2020 года.