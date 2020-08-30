13:15 -

Дополнительные силы правоохранителей сосредоточены вблизи площади на съездах с проспекта Независимости под мостом, в створе улицы Московской. Там припаркованы десятки грузовиков с ОМОНом, несколько скорых, а также бронированные водометы, оборудованные клиновидными металлическими щитами на переднем бампере для разгона массовых беспорядков.

Также силовики подготовили заграждения из колючей проволоки, которые используется для перекрытия проезжей части и прохода людей.

Колючая проволока свернута в катушки, которые размещены в прицепах, припаркованных у здания Белорусского государственного университета.

Проход по мосту также закрыт. На пешеходах установлены ограждения и дежурит милиция.

В центр города вновь введены военные. Они экипированы бронежилетами и касками, у каждого из них сумка с противогазом и автомат Калашникова.

По свидетельству очевидцев, как и в минувшее воскресенье десятки грузовиков с военными расквартировались в парке у музея Великой отечественной войны на проспекте Победителей, взяли в кольцо здание музея и стелу Минск-город-герой. Также в сквере расположились автомобили связи, развернут штаб.

Сотрудники ГАИ требуют от автолюбителей проезжать мимо музея без остановки.