Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
Сотрудники силовых белорусских структур пресекают несанкционированную акцию оппозиции в центре Минска.
Как сообщают очевидцы, площадь Независимости в центре Минска оцеплена.
По данным местных СМИ, участники несанкционированного Марша мира и независимости начали собираться у гостиницы Минск на проспекте Независимости. Однако к ним подъехали шесть автозаков. Милиция начала задержания.
Задержания происходят под выкрики “Позор!”. Проезжающие мимо автомобилисты сигналят.
Автозаки быстро заполняют людьми и немедленно уезжают с площади.
Дополнительные силы правоохранителей сосредоточены вблизи площади на съездах с проспекта Независимости под мостом, в створе улицы Московской. Там припаркованы десятки грузовиков с ОМОНом, несколько скорых, а также бронированные водометы, оборудованные клиновидными металлическими щитами на переднем бампере для разгона массовых беспорядков.
Также силовики подготовили заграждения из колючей проволоки, которые используется для перекрытия проезжей части и прохода людей.
Колючая проволока свернута в катушки, которые размещены в прицепах, припаркованных у здания Белорусского государственного университета.
Проход по мосту также закрыт. На пешеходах установлены ограждения и дежурит милиция.
В центр города вновь введены военные. Они экипированы бронежилетами и касками, у каждого из них сумка с противогазом и автомат Калашникова.
По свидетельству очевидцев, как и в минувшее воскресенье десятки грузовиков с военными расквартировались в парке у музея Великой отечественной войны на проспекте Победителей, взяли в кольцо здание музея и стелу Минск-город-герой. Также в сквере расположились автомобили связи, развернут штаб.
Сотрудники ГАИ требуют от автолюбителей проезжать мимо музея без остановки.
В центре Минска правоохранительные органы усиливают меры безопасности перед объявленным несанкционированным Маршем мира и независимости.
Площадь Независимости, которая, по замыслу организаторов, должна была стать местом сбора участников акции, оцеплена милицией. Вдоль площади выставлены металлические заграждения, по периметру которых дежурят десятки правоохранителей. Еще несколько десятков силовиков патрулируют саму площадь.
Прохожих на площадь не пускают. К ограждению периодически подходят сторонники оппозиции, среди них группа девушек в белорусских национальных костюмах, но силовики игнорируют их.
Колонна заводчан и группа поддержки с флагами и песнями идет по Партизанскому проспекту в сторону центра. Люди скандируют Жыве Беларусь!
В колонне около 300 человек.
В Брестской области в собственном доме была задержана координатор стачкома Белорусского государственного университета Светлана Волчек и ее муж Михаил.
По словам сестры Михаила Волчек, это произошло вечером 28 августа.
При задержании у супругов были изъяты документы, ноутбуки, телефоны и беспилотник. Координатора стачкома обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии, подчеркнула собеседница издания. Суд назначен на 31 августа.
За день до задержания Михаил Волчек сообщал, что преподавателей БГУ, которые поставили подписи под петицией с политическими требованиями к руководству вуза, стали вызывать в прокуратуру.
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела из-за угроз, поступающих депутатам. Следователи считают, что давление оказывается из-за рубежа через Координационный совет оппозиции.
Давление на депутатов, считают в СК, предоставляют из некоторых центров в Польше и Чехии через Координационный совет оппозиции Беларуси, а также через некоторые Telegram-каналы.
Жители Минска устроили акцию в ТЦ Dana Молл — поют народную песню Магутны Божа.
Источник: Тut.by
Власти Беларуси недопустимым образом ограничивает работу прессы в стране.
Об этом заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.
— Беларусь: продолжение незаконных ограничений относительно независимых и иностранных СМИ недопустимо. Это еще одна попытка власти пресечь свободное движение информации, — написал пресс-секретарь в субботу в Twitter.
Источник: Peter Stano
НАТО развернуло оборонительные силы в Балтийском регионе еще до начала внутриполитического кризиса в Беларуси.
Такое заявление сделала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.
Действия Альянса в Балтийском регионе являются прозрачными и касаются боевой подготовки и учений, которые планировались на долгосрочный период.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об угрозе наращивания сил НАТО в регионе для противостояния Беларуси.
Источник: Интерфакс-Запад
В Минске на площади Победы проходит женский марш солидарности.
Правоохранители на нем задержали двух журналистов.
Источник: Euroradio