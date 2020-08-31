Американцы сэкономили $91 млрд, работая из дома во время карантина

Американцы смогли сэкономить $91 млрд, работая из дома в дистанционном режиме во время пандемии коронавируса.

Об этом говорится в исследовании главного экономиста платформы Upwork Адама Озимека.

По его подсчетам затраты на транспорт, чтобы добраться на работу и домой, обходились американцам в $758 млн в сутки.

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Также он учел, что каждый час, который люди проводили в транспорте, стоит $12,50 (средняя минимальная оплата труда в час), то экономия составляла около $411 млн в день.

Еще около $183 млн в день экономилось благодаря уменьшению количества поездок на заправку или обращений к автомеханику.

Меньшее количество машин сократило количество аварий и улучшило качество воздуха. Эти факторы экономили в среднем еще $164 млн в день.

Удаленная работа

Во время пандемии коронавируса множество компаний перевели своих сотрудников на дистанционную работу. Некоторым настолько понравилась такая идея, что они решили сделать удаленную работу постоянной.

13 мая компания Twitter разрешила своим сотрудникам работать из дома постоянно, даже после того, как закончится пандемия коронавируса.