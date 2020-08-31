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Факты / Мир

Катастрофа МН17: в Нидерландах возобновили судебные слушания

В Нидерландах снова будут проходить слушания относительно катастрофы Boeing MH17, которая произошла на Донбассе в середине июля 2014 года.

Известно, что будет три сессии продолжительностью две недели каждая. Первая будет с 31 августа по 11 сентября, вторая — 28 сентября — 9 октября, третья — 2 — 13 ноября.

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Во время первого блока в суде будут обсуждать позиции юридических советников родственников, защиты и прокуратуры и принимать решения в случае необходимости. Также будет рассмотрен вопрос о времени, к которому должны отправиться требования о компенсациях.

Также в суде должны заслушать доклады защиты о прогрессе формирования новых требований в дополнительном расследовании. Речь пойдет как о требованиях защиты без консультаций с Олегом Пулатова, одним из обвиняемых, так и о тех, которые зависят от подобных консультаций.

В июле 2020 года Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом самолета рейса МН17.

В документе отмечается, что по данным правительства Нидерландов, самолет был сбит из зенитной ракетной системы Бук, которая принадлежала и была предоставлена Российской Федерацией.

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