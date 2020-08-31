Китайские ученые подтвердили возможность распространения коронавируса по сточным трубам.

Исследователи обнаружили Covid-19 в ванной комнате квартиры многоэтажного дома в городе Гуанчжоу, где давно никто не жил. В то же время в других помещениях жили люди, и у них подтвердили инфицирование.

— Зараженная ванная комната находилась прямо над домом пяти человек, у которых неделей ранее подтвердили Covid-19, — говорится в результатах исследования.

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Ученые провели исследования. Во время смыва воды в туалете этой ванной комнаты вирус распространялся по дому. Зараженные частицы они обнаружили на 10 и 12 этажей выше. Жители квартир, которые там находятся, также переболели коронавирусом.

В исследовании ученые также упомянули вспышку атипичной пневмонии, которая была обнаружена в доме 17 лет назад. Тогда 329 человек переболели болезнью. Ситуация также может быть отголоском этого случая, предполагают исследователи.

Повторное заболевание коронавирусом

Специалисты подтверждают вероятность повторного заболевания коронавирусом. Об этом Фактам ICTV рассказали санитарный врач Юлий Жигалов и инфекционист Вадим Аристов.

По их словам, в мире научно подтвержден случай реинфицирования.

Во время второго заболевания человек должен переносить болезнь легче, однако из-за своеобразной реакции иммунной системы и способа жизни она может протекать в более тяжелой форме.