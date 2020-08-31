В Индонезии специалисты обнаружили более агрессивный штамм коронавируса — мутацию D614G.

Мутированный вирус передается быстрее, однако пока научно не подтверждено, что человек переносит болезнь в более тяжелой форме.

— Этим штаммом вируса заражены 40% больных в стране, — говорится в отчете местных здравоохранительных органов.

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Этот штамм также ранее обнаружили в китайском Ухане, Европе, США, Мексике, Бразилии, Филиппинах и Малайзии.

Штамм коронавируса в Малайзии

Мутированный штамм коронавируса D614G, который может ускорить процесс распространения вируса в мире, обнаружили также и в Малайзии.

Его завез в страну человек, который вернулся из Индии. Он нарушил самоизоляцию, за что его приговорили к пяти месяцам заключения и выплате штрафа.

Ученые изучают свойства штамма вируса и его влияние на организм человека.

Источник: The Star