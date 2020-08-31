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Факты / Мир

Украина поднялась на 25 место: коронавирус в мире 31 августа

За последние сутки почти 136 тыс. человек заболели коронавирусом в мире, а в целом по состоянию 31 августа – 25 132 320 жителей планеты.

В результате осложнений Covid-19 за время пандемии 845 054 человека умерли, выздоровели 16 544 274 ​​пациента.

Страны-лидеры по количеству больных коронавирусом:

  • США — 5 994 855;
  • Бразилия — 3 862 311;
  • Индия — 3 542 733;
  • Россия — 987 470;
  • Перу — 639 435.

Украина в глобальном списке стран поднялась с 26 на 25 место, и расположилась между Канадой и Катаром.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Где больше всего летальных случаев:

  • США — 183 045;
  • Бразилия — 120 828;
  • Мексика — 64 158;
  • Индия — 63 498;
  • Великобритания — 41 586.

Страны-лидеры по количеству тех, кто выздоровел:

  • Бразилия — 3 236 723;
  • Индия — 2 713 933;
  • США — 2 153 939;
  • Россия — 804 941;
  • Южная Африка — 538 604.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 30 августа, согласно статистике коронавируса в мире, Covid-19 заразились 24 996 456 человек.

США остаются антилидерами по количеству заразившихся и летальных случаев, а Бразилия значительно опережает все страны по количеству тех, кто выздоровел.

Фото: Dreamstime

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