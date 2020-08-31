За последние сутки почти 136 тыс. человек заболели коронавирусом в мире, а в целом по состоянию 31 августа – 25 132 320 жителей планеты.

В результате осложнений Covid-19 за время пандемии 845 054 человека умерли, выздоровели 16 544 274 ​​пациента.

Страны-лидеры по количеству больных коронавирусом:

США — 5 994 855;

Бразилия — 3 862 311;

Индия — 3 542 733;

Россия — 987 470;

Перу — 639 435.

Украина в глобальном списке стран поднялась с 26 на 25 место, и расположилась между Канадой и Катаром.

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Где больше всего летальных случаев:

США — 183 045;

Бразилия — 120 828;

Мексика — 64 158;

Индия — 63 498;

Великобритания — 41 586.

Страны-лидеры по количеству тех, кто выздоровел:

Бразилия — 3 236 723;

Индия — 2 713 933;

США — 2 153 939;

Россия — 804 941;

Южная Африка — 538 604.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 30 августа, согласно статистике коронавируса в мире, Covid-19 заразились 24 996 456 человек.

США остаются антилидерами по количеству заразившихся и летальных случаев, а Бразилия значительно опережает все страны по количеству тех, кто выздоровел.