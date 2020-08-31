За последние сутки почти 136 тыс. человек заболели коронавирусом в мире, а в целом по состоянию 31 августа – 25 132 320 жителей планеты.
В результате осложнений Covid-19 за время пандемии 845 054 человека умерли, выздоровели 16 544 274 пациента.
Страны-лидеры по количеству больных коронавирусом:
- США — 5 994 855;
- Бразилия — 3 862 311;
- Индия — 3 542 733;
- Россия — 987 470;
- Перу — 639 435.
Украина в глобальном списке стран поднялась с 26 на 25 место, и расположилась между Канадой и Катаром.
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Где больше всего летальных случаев:
- США — 183 045;
- Бразилия — 120 828;
- Мексика — 64 158;
- Индия — 63 498;
- Великобритания — 41 586.
Страны-лидеры по количеству тех, кто выздоровел:
- Бразилия — 3 236 723;
- Индия — 2 713 933;
- США — 2 153 939;
- Россия — 804 941;
- Южная Африка — 538 604.
Коронавирус в мире
По состоянию на утро 30 августа, согласно статистике коронавируса в мире, Covid-19 заразились 24 996 456 человек.
США остаются антилидерами по количеству заразившихся и летальных случаев, а Бразилия значительно опережает все страны по количеству тех, кто выздоровел.