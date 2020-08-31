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Минобороны Беларуси заявило о тайниках протестующих с кольями и прутами

В Беларуси военные находили тайники протестующих с подручными средствами, которые не подходят для мирных демонстраций.

Об этом заявил начальник главуправления идеологической работы Министерства обороны республики Леонид Касинский.

По его словам, за последние недели во время выполнения задач по обеспечению безопасности военные нашли множество подобных тайников. В них хранились пруты, заостренные колья, на крышах жилых домов — покрышки, мешки с камнями и горючие жидкости.

— Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов, — сказал Касинский.