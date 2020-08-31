Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
Минобороны Беларуси заявило о тайниках протестующих с кольями и прутами
В Беларуси военные находили тайники протестующих с подручными средствами, которые не подходят для мирных демонстраций.
Об этом заявил начальник главуправления идеологической работы Министерства обороны республики Леонид Касинский.
По его словам, за последние недели во время выполнения задач по обеспечению безопасности военные нашли множество подобных тайников. В них хранились пруты, заостренные колья, на крышах жилых домов — покрышки, мешки с камнями и горючие жидкости.
— Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов, — сказал Касинский.
Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 30 августа провели телефонный разговор.
Во время беседы они договорились о личной встрече в ближайшее время.
Лукашенко подтвердил, что планирует официальный визит в Москву.
Один из крупнейших операторов мобильной связи Беларуси компания А1 рассказала, что ухудшение качества связи напрямую связано с просьбой государственных органов.
Уважаемые абоненты!
По распоряжению уполномоченных государственных органов на территории г. Минска снижена пропускная способность мобильного интернета.
Выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.
— А1 Беларусь (@a1belarus) August 30, 2020
Массовые перебои со связью в столице Беларуси появляются во время очередных протестных акций.
Cиловики усиливают охрану резиденции Лукашенко во Дворце независимости.
Как пишет TUT.by, в сторону Дворца независимости проехала колонная тяжелой техники. Предположительно — БТР-80.
Силовики, которые находятся у Дворца Независимости, подняли щиты в боевую стойку. Здесь замечены внутренние войска, ОМОН, а также водометы, автозаки. На этом видео их видно:
По оценке корреспондента белорусской службы Радио Свобода, на несанкционированную оппозиционную акцию Марш мира и независимости в воскресенье пришло больше людей, чем на первой массовой акции, когда было 220 тысяч человек.
Фото: TUT.by
В разных районах белорусской столицы произошли задержания активистов.
Оппозиционные СМИ сообщают, что на проспекте Независимости у парка Челюскинцев произошла стычка людей с бело-красно-белыми флагами и ОМОНом, когда силовики забрали у протестующих огромный флаг. Задержан как минимум один человек, пишут журналисты.
Еще одна стычка произошла возле здания КГБ Беларуси. Люди в штатском попытались задержать нескольких парней, но протестующие пытались отбить своих, стали раскачивать микроавтобус с криками “Выпускай!” и “Провокация”.
Также есть информация о задержании несколько десятков мужчин около ГУМа.
Кроме того, у гостиницы Минск начались задержания участников Марша мира и независимости, когда туда подъехало шесть автозаков.
Сотрудники силовых белорусских структур пресекают несанкционированную акцию оппозиции в центре Минска.
Как сообщают очевидцы, площадь Независимости в центре Минска оцеплена.
По данным местных СМИ, участники несанкционированного Марша мира и независимости начали собираться у гостиницы Минск на проспекте Независимости. Однако к ним подъехали шесть автозаков. Милиция начала задержания.
Задержания происходят под выкрики “Позор!”. Проезжающие мимо автомобилисты сигналят.
Автозаки быстро заполняют людьми и немедленно уезжают с площади.
Дополнительные силы правоохранителей сосредоточены вблизи площади на съездах с проспекта Независимости под мостом, в створе улицы Московской. Там припаркованы десятки грузовиков с ОМОНом, несколько скорых, а также бронированные водометы, оборудованные клиновидными металлическими щитами на переднем бампере для разгона массовых беспорядков.
Также силовики подготовили заграждения из колючей проволоки, которые используется для перекрытия проезжей части и прохода людей.
Колючая проволока свернута в катушки, которые размещены в прицепах, припаркованных у здания Белорусского государственного университета.
Проход по мосту также закрыт. На пешеходах установлены ограждения и дежурит милиция.
В центр города вновь введены военные. Они экипированы бронежилетами и касками, у каждого из них сумка с противогазом и автомат Калашникова.
По свидетельству очевидцев, как и в минувшее воскресенье десятки грузовиков с военными расквартировались в парке у музея Великой отечественной войны на проспекте Победителей, взяли в кольцо здание музея и стелу Минск-город-герой. Также в сквере расположились автомобили связи, развернут штаб.
Сотрудники ГАИ требуют от автолюбителей проезжать мимо музея без остановки.
В центре Минска правоохранительные органы усиливают меры безопасности перед объявленным несанкционированным Маршем мира и независимости.
Площадь Независимости, которая, по замыслу организаторов, должна была стать местом сбора участников акции, оцеплена милицией. Вдоль площади выставлены металлические заграждения, по периметру которых дежурят десятки правоохранителей. Еще несколько десятков силовиков патрулируют саму площадь.
Прохожих на площадь не пускают. К ограждению периодически подходят сторонники оппозиции, среди них группа девушек в белорусских национальных костюмах, но силовики игнорируют их.
Колонна заводчан и группа поддержки с флагами и песнями идет по Партизанскому проспекту в сторону центра. Люди скандируют Жыве Беларусь!
В колонне около 300 человек.