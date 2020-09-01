PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Amazon получил разрешение на доставку посылок беспилотниками

Корпорация Amazon получила разрешение от властей США на применение беспилотников для доставки грузов.

Соответствующий запрос корпорация направила еще в 2019 году.

— Разрешение Prime Air (принадлежит Amazon. — Ред.) предусматривает применение автономных беспилотных авиасистем для безопасной и эффективной доставки посылок клиентам, — отметили представители авиарегулятора США.

Читайте: Глав Apple, Google, Facebook и Amazon вызвали дать показания в Конгрессе США

Такие разрешения у сервиса Wing Aviation, принадлежащей холдингу Alphabet. Второй выдано подразделения компании экспресс-доставки UPS.

Штраф Amazon

Компания Amazon заплатит штраф за доставку товаров в оккупированный Крым. США наложили санкции на РФ через аннексию Крыма, и запретила американским компаниям работать в Крыму.

Министерство финансов США оштрафовало Amazon на $134 523.

Источник: Аmazon

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка