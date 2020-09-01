Amazon получил разрешение на доставку посылок беспилотниками

Корпорация Amazon получила разрешение от властей США на применение беспилотников для доставки грузов.

Соответствующий запрос корпорация направила еще в 2019 году.

— Разрешение Prime Air (принадлежит Amazon. — Ред.) предусматривает применение автономных беспилотных авиасистем для безопасной и эффективной доставки посылок клиентам, — отметили представители авиарегулятора США.

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Такие разрешения у сервиса Wing Aviation, принадлежащей холдингу Alphabet. Второй выдано подразделения компании экспресс-доставки UPS.

Штраф Amazon

Компания Amazon заплатит штраф за доставку товаров в оккупированный Крым. США наложили санкции на РФ через аннексию Крыма, и запретила американским компаниям работать в Крыму.

Министерство финансов США оштрафовало Amazon на $134 523.

Источник: Аmazon