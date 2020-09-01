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Факты / Мир

У Трампа растут шансы победить на выборах в США — JPMorgan

Шансы Дональда Трампа победить на президентских выборах 3 ноября растут.

Об этом заявили аналитики банковских холдингов США JPMorgan Chase & Co, пишет Bloomberg.

На основе исследований, утверждают в JPMorgan Chase & Co, можно говорить о сдвиге в рейтинге Трампа от 5 до 10 пунктов. Указывается, что опрос за неточности при ответах респондентов, могут искажать рейтинг его оппонента-демократа Джо Байдена на 5-6%.

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На настроение избирателей влияние окажут и результаты дебатов.

Трамп высказался о протестах

Действующий президент США Дональд Трамп считает, что остановить насилие в городах, можно только с помощью силы.

Так Трамп отреагировал на смерть митингующего в американском городе Портленд. Он погиб во время акции протеста, направленной против произвола сотрудников полиции.

Источник:Bloomberg

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