Во время пандемии коронавируса в Британии школьникам запрещается шутить на тему Covid-19.

В новом учебном году школьников ожидают необычные нововведения.

В одной из школ страны теперь запрещено умышленно и злонамеренно кашлять или чихать, а также рассказывать шутки про коронавирус.

За несоблюдение правил ребенка могут отчислить из школы. Также для предотвращения распространения коронавируса у каждого класса будет свой туалет. Посещение чужой уборной повлечет серьезное наказание.

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По состоянию на утро 2 сентября, в Британии зафиксировано более 337 тыс. случаев коронавируса. За все время пандемии в стране от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 41 504 человека.

В то же время в Британии вылечились 334 человека. Сейчас коронавирусом болеют 295 320 человек.

В Украине Министерство здравоохранения рассматривает возможность введения дополнительных каникул в школах во время местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Однако внеплановые каникулы будут недолгими.