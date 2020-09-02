PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Без шуток про Covid-19: в Британии ввели новые правила для школьников

Во время пандемии коронавируса в Британии школьникам запрещается шутить на тему Covid-19.

В новом учебном году школьников ожидают необычные нововведения.

В одной из школ страны теперь запрещено умышленно и злонамеренно кашлять или чихать, а также рассказывать шутки про коронавирус.

За несоблюдение правил ребенка могут отчислить из школы. Также для предотвращения распространения коронавируса у каждого класса будет свой туалет. Посещение чужой уборной повлечет серьезное наказание.

ЧитайтеНе директор школы определяет, кто отправляется на самоизоляцию — Степанов

По состоянию на утро 2 сентября, в Британии зафиксировано более 337 тыс. случаев коронавируса. За все время пандемии в стране от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 41 504 человека.

В то же время в Британии вылечились 334 человека. Сейчас коронавирусом болеют 295 320 человек.

В Украине Министерство здравоохранения рассматривает возможность введения дополнительных каникул в школах во время местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Однако внеплановые каникулы будут недолгими.

Источник: Daily Mail

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка