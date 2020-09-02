Почти 256 тыс. человек во всем мире заразились коронавирусом за последние сутки, в целом с начала пандемии – 25 658 847.

В результате осложнений, вызванных инфекцией, умерли 855 542 пациента.

В то же время 17 001 531 человек полностью выздоровел.

Страны, где больше всего больных коронавирусом:

США — 6 073 174;

Бразилия — 3 950 931;

Индия — 3 691 166;

Россия — 997 072;

Перу — 652 037.

Близки к первой пятерке также Южная Африка, Колумбия и Мексика, где более 600 тыс. зараженных Covid-19. Украина в этом списке – 25.

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Страны-антилидеры по количеству летальных случаев:

США — 184 644;

Бразилия — 122 596;

Индия — 65 288;

Мексика — 65 241;

Великобритания — 41 592.

Индия сегодня обогнала Мексику. Они в последнее время “соревнуются” за третье место.

Топ стран по количеству тех, кто выздоровел:

Бразилия — 3 345 240;

Индия — 2 839 882;

США — 2 202 663;

Россия — 813 603;

Южная Африка — 549 993.

Коронавирус в мире

Статистика коронавируса в мире свидетельствует о том, что по состоянию на утро 31 августа инфекцией заразились 25 402 968 человек.

Из них 849 303 больных умерли в результате осложнений, а выздоровели полностью 16 743 011 ​пациентов.