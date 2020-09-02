Почти 256 тыс. человек во всем мире заразились коронавирусом за последние сутки, в целом с начала пандемии – 25 658 847.
В результате осложнений, вызванных инфекцией, умерли 855 542 пациента.
В то же время 17 001 531 человек полностью выздоровел.
Страны, где больше всего больных коронавирусом:
- США — 6 073 174;
- Бразилия — 3 950 931;
- Индия — 3 691 166;
- Россия — 997 072;
- Перу — 652 037.
Близки к первой пятерке также Южная Африка, Колумбия и Мексика, где более 600 тыс. зараженных Covid-19. Украина в этом списке – 25.
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Страны-антилидеры по количеству летальных случаев:
- США — 184 644;
- Бразилия — 122 596;
- Индия — 65 288;
- Мексика — 65 241;
- Великобритания — 41 592.
Индия сегодня обогнала Мексику. Они в последнее время “соревнуются” за третье место.
Топ стран по количеству тех, кто выздоровел:
- Бразилия — 3 345 240;
- Индия — 2 839 882;
- США — 2 202 663;
- Россия — 813 603;
- Южная Африка — 549 993.
Коронавирус в мире
Статистика коронавируса в мире свидетельствует о том, что по состоянию на утро 31 августа инфекцией заразились 25 402 968 человек.
Из них 849 303 больных умерли в результате осложнений, а выздоровели полностью 16 743 011 пациентов.