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Факты / Мир

Выздоровели более 17 млн человек: коронавирус в мире 2 сентября

Почти 256 тыс. человек во всем мире заразились коронавирусом за последние сутки, в целом с начала пандемии – 25 658 847.

В результате осложнений, вызванных инфекцией, умерли 855 542 пациента.

В то же время 17 001 531 человек полностью выздоровел.

Страны, где больше всего больных коронавирусом:

  • США — 6 073 174;
  • Бразилия — 3 950 931;
  • Индия — 3 691 166;
  • Россия — 997 072;
  • Перу — 652 037.

Близки к первой пятерке также Южная Африка, Колумбия и Мексика, где более 600 тыс. зараженных Covid-19. Украина в этом списке – 25.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны-антилидеры по количеству летальных случаев:

  • США — 184 644;
  • Бразилия — 122 596;
  • Индия — 65 288;
  • Мексика — 65 241;
  • Великобритания — 41 592.

Индия сегодня обогнала Мексику. Они в последнее время “соревнуются” за третье место.

Топ стран по количеству тех, кто выздоровел:

  • Бразилия — 3 345 240;
  • Индия — 2 839 882;
  • США — 2 202 663;
  • Россия — 813 603;
  • Южная Африка — 549 993.

Коронавирус в мире

Статистика коронавируса в мире свидетельствует о том, что по состоянию на утро 31 августа инфекцией заразились 25 402 968 человек.

Из них 849 303 больных умерли в результате осложнений, а выздоровели полностью 16 743 011 ​пациентов.

Фото: Dreamstime

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