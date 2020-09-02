Сильвио Берлускони заболел коронавирусом

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони 2 сентября подтвердился положительный результат теста на коронавирус.

Диагноз подтвердил личный врач 83-летнего политика Альберто Дзангрилло.

Он отметил, что Берлускони заразился коронавируса во время поездки на Сардинию.

Ночью у Сильвио Берлускони резко подскочила температура, однако на следующий день его состояние значительно улучшилось.

По состоянию на вечер 2 сентября итальянский политик находится на самоизоляции, за его самочувствием следят медики.

Сильвио Берлускони и Крым

50-й премьер-министр и один из самых богатых магнатов Италии Сильвио Берлускони — один из ближайших “европейских” друзей президента России Владимира Путина.

Сильвио Берлускони открыто признает Крым частью России: в сентябре 2015 политик даже летал на оккупированный полуостров для частной встречи с Путиным.

Тогда в связи с нарушением правил пересечения границы СБУ запретила Сильвио Берлускони въезд в Украину сроком на три года.