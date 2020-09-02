Нижнее белье Навального могли окропить ядом в гостинице – создатель Новичка

Российский оппозиционер Алексей Навальный мог быть отравлен, когда опасное вещество попало на его нижнее белье.
Об этом заявил бывший советский ученый Владимир Углев, который изобрел нервно-паралитический химический агент Новичок.
73-летний Углев заявил, что сотрудники российской спецслужбы могли ворваться в гостиницу Алексея Навального в Томске, чтобы оставить в его багаже незначительную каплю яда.
— Они могли оставить это вещество на его нижнем белье, трусах, носках или нижней рубашке, и все, — сказал он.
Дозы токсина размером менее 1/30 от капли воды могло быть достаточно для отравления Навального, уточнил Углев.
— И поскольку вещество действует через кожу медленнее, чем через пищеварительную систему, прошло время (прежде чем оно имело влияние. — Ред.), — сказал бывший ученый.
Навального отравили не Новичком
Запад не сможет определить, какой именно яд использовали против Навального, прогнозирует Углев.
В то же время он категорически отрицает, что оппозиционера отравили Новичком, ведь тогда бы больше людей пострадало.
Кремль отверг предположение, что российские спецслужбы стоят за отравлением, и попытался поставить под сомнение выводы немецких врачей.
Читайте: Путину не выгодна смерть Навального — Акунин
Что с Навальным сейчас
Навальный остается в коме в берлинской больнице почти две недели после того, как ему стало плохо в самолете.
Немецкие медики подозревают, что политика отравили.
Соратники Навального предполагают, что ему могли подлить яд в чай в кафе в аэропорту.