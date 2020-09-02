Нижнее белье Навального могли окропить ядом в гостинице – создатель Новичка

Российский оппозиционер Алексей Навальный мог быть отравлен, когда опасное вещество попало на его нижнее белье.

Об этом заявил бывший советский ученый Владимир Углев, который изобрел нервно-паралитический химический агент Новичок.

73-летний Углев заявил, что сотрудники российской спецслужбы могли ворваться в гостиницу Алексея Навального в Томске, чтобы оставить в его багаже ​​незначительную каплю яда.

— Они могли оставить это вещество на его нижнем белье, трусах, носках или нижней рубашке, и все, — сказал он.

Дозы токсина размером менее 1/30 от капли воды могло быть достаточно для отравления Навального, уточнил Углев.

— И поскольку вещество действует через кожу медленнее, чем через пищеварительную систему, прошло время (прежде чем оно имело влияние. — Ред.), — сказал бывший ученый.

Навального отравили не Новичком

Запад не сможет определить, какой именно яд использовали против Навального, прогнозирует Углев.

В то же время он категорически отрицает, что оппозиционера отравили Новичком, ведь тогда бы больше людей пострадало.

Кремль отверг предположение, что российские спецслужбы стоят за отравлением, и попытался поставить под сомнение выводы немецких врачей.

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Что с Навальным сейчас

Навальный остается в коме в берлинской больнице почти две недели после того, как ему стало плохо в самолете.

Немецкие медики подозревают, что политика отравили.

Соратники Навального предполагают, что ему могли подлить яд в чай ​​в кафе в аэропорту.