Беларусь развернула армию на границе с Литвой и Польшей

Президент Александр Лукашенко заявил, что из-за недружественных шагов со стороны блока НАТО, он привел в боевую готовность половину армии.

Об этом он заявил на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным.

-Мы видим, что происходит вокруг России и мы вынуждены были отвечать. Для этого все доказательства — переброски американских, других подразделений из глубины их территории к границам Беларуси. По-моему, 18 самолетов F-16 они перебросили, — заявил Лукашенко.

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Беларусь развернула половину Вооруженных сил на границе с Литвой и Польшей.

— Как я часто говорю — фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат, — сказал Лукашенко.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси против Александра Лукашенко не утихают. Они начались 9 августа — в день выборов президента Беларуси. На них Лукашенко получил 80,08% голосов.

Часть белорусов вышли на улицы. Первые митинги разогнала милиция. Арестовали тысячи людей, покалечили сотни.

Оппозиция объявила общенациональную забастовку. В ней принимают участие крупные предприятия и заводы.

Источник: БелТА