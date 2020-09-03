В Турции вторая волна коронавируса, страна может закрыть границу для туристов

В Турции началась вторая волна коронавируса, что может повлиять на досрочное завершение курортного сезона.

Только за минувшие сутки, 2 сентября, в стране зарегистрировано 1,6 тыс. новых случаев, а общее количество возросло до 273, 3 тыс. инфицированных.

Если Турция попадет в красную зону, въезд в страну с туристической целью будет запрещен.

В правительстве страны считают, что одной из причин повторной вспышки инфекции стало, в частности, халатное отношение туристов и отдыхающих к коронавирусным ограничениям.

Наиболее опасными по уровню риска заболевания Covid-19 определили города Анкара и Стамбул.

Коронавирус в мире

Свежая статистика коронавируса в мире 3 сентября фиксирует 25,9 млн случаев заболевания, 17 млн из которых удалось вылечить.

Турция входит в топ-20 стран с наибольшим количество случаев коронавируса, однако с учетом расчетов, основанных на 100 тыс. населения, страна остается в зеленой зоне.