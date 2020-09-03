По состоянию на утро 3 сентября коронавирус в мире зафиксировали уже у 25,9 млн человек.

Только за четыре дня количество новых случаев выросло более чем на миллион, за последние сутки — более 300 тыс.

За весь период пандемии умерли 861 668 пациентов, 17,2 млн человек выздоровели.

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В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 25 место — сейчас мы находимся между Канадой и Израилем.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 6 113 18;

Бразилия — 3 997 865;

Индия — 69 523;

Росссия — 1 001 965;

Перу — 657 129;

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 185 707;

Бразилия — 123 780;

Индия — 66 333;

Мексика — 65 816;

Великобритания — 41 602;

Коронавирус в мире

Согласно статистике коронавируса в мире, общее количество зараженных в мире на утро 2 сентября составило 25 658 847, за сутки заболели почти 256 тыс. человек.

Крепкие лидерские позиции в рейтинге у США — страна первая и по количеству случаев, и по летальности.

Последней страной Европы, которая входит в топ-10 мирового рейтинга распространение коронавируса, остается Испания.