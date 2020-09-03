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Факты / Мир

Украина опередила Израиль, Россия фиксирует миллион случаев: коронавирус в мире 3 сентября

По состоянию на утро 3 сентября коронавирус в мире зафиксировали уже у 25,9 млн человек.

Только за четыре дня количество новых случаев выросло более чем на миллион, за последние сутки — более 300 тыс.

За весь период пандемии умерли 861 668 пациентов, 17,2 млн человек выздоровели.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 25 место — сейчас мы находимся между Канадой и Израилем.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

  • США — 6 113 18;
  • Бразилия — 3 997 865;
  • Индия — 69 523;
  • Росссия — 1 001 965;
  • Перу — 657 129;

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

  • США — 185 707;
  • Бразилия — 123 780;
  • Индия — 66 333;
  • Мексика — 65 816;
  • Великобритания — 41 602;

Коронавирус в мире

Согласно статистике коронавируса в мире, общее количество зараженных в мире на утро 2 сентября составило 25 658 847, за сутки заболели почти 256 тыс. человек.

Крепкие лидерские позиции в рейтинге у США — страна первая и по количеству случаев, и по летальности.

Последней страной Европы, которая входит в топ-10 мирового рейтинга распространение коронавируса, остается Испания.

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