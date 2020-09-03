По состоянию на утро 3 сентября коронавирус в мире зафиксировали уже у 25,9 млн человек.
Только за четыре дня количество новых случаев выросло более чем на миллион, за последние сутки — более 300 тыс.
За весь период пандемии умерли 861 668 пациентов, 17,2 млн человек выздоровели.
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В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 25 место — сейчас мы находимся между Канадой и Израилем.
Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 6 113 18;
- Бразилия — 3 997 865;
- Индия — 69 523;
- Росссия — 1 001 965;
- Перу — 657 129;
Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 185 707;
- Бразилия — 123 780;
- Индия — 66 333;
- Мексика — 65 816;
- Великобритания — 41 602;
Коронавирус в мире
Согласно статистике коронавируса в мире, общее количество зараженных в мире на утро 2 сентября составило 25 658 847, за сутки заболели почти 256 тыс. человек.
Крепкие лидерские позиции в рейтинге у США — страна первая и по количеству случаев, и по летальности.
Последней страной Европы, которая входит в топ-10 мирового рейтинга распространение коронавируса, остается Испания.