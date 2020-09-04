Новичок и отравление Навального — реакция Польши

Отравление Алексея Навального веществом из группы Новичок является очередным проявлением преступного режима в России.

Такую оценку дал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он призвал не закрывать глаза на предыдущие преступления, а также сделать правильные выводы относительно российской власти.

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— Грузия — 2008. Крым и Донбасс с 2014 MH17. Солсбери — 2018. Берлин — 2019. Навальный — 2020. Сколько тревожных звонков нам нужно, чтобы наконец понять, что мы имеем дело с враждебным режимом? Диалог, партнерство, компромисс — это чуждые им слова. Пора делать выводы.

Доказательства наличия химической ядовитого вещества нервно-паралитического действия группы Новичок 2 сентября зафиксировали в немецкой лаборатории Бундесвера.

В тот же день в украинском представительстве МИД было обнародовано официальное заявление об отравлении Навального, который сейчас находится в коме.

Украина осуждает преступный акт власти России, продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом.

Также в МИД призвали ввести санкции против страны.

Источник: Mateusz Morawiecki