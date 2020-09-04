По подсчетам Университета Джона Хопкинса, во всем мире зарегистрировано по состоянию на утро 4 сентября 26 219 459 случаев коронавируса.

Общее количество погибших составляет 867 593.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в США — более 6 149 289. С начала пандемии в США погибли по меньшей мере 186 786 человек.

На втором месте находится Бразилия, где уже более 4 млн случаев инфицирования.

По количеству случаев Индия занимает третье место (1 750 723), за ней следуют Россия (1 006 923), Перу (657 129), Колумбия (641 574), Южная Африка (633 015), Мексика (616 894), Испания (488 513), Аргентина (451 198).

Украина находится на 25 месте в рейтинге (131 300 случаев по состоянию на 3 августа).

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Ситуация с коронавирусом в мире 4 сентября — подробно

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний просят власти штатов подготовиться к распространению вакцины против коронавируса уже до следующего месяця.

В пятницу австралийский штат Виктория сообщил о 81 новом случае коронавируса и 59 смертях. В статистику входят 50 пожилых лиц, умерших в июле-августе.

Бразилия преодолела отметку в 4 млн случаев коронавируса, в стране продолжает быстро расти число заражений. Министерство здравоохранения сообщило о 43 773 новых случаях Covid-19 и 834 смертях в четверг вечером.

Французский футбольный клуб ПСЖ объявил, что еще трое игроков получили положительный тест на Covid-19. В среду стало известно, что среди троих инфицированных есть Неймар.

Ирак сообщил о 4 755 новых случаях инфицирования за последние 24 часа, что является крупнейшим ежедневным количеством заражений, зафиксированных с начала пандемии в этой стране.

По меньшей мере 100 человек погибли на Кубе от коронавируса, заявил в четверг главный эпидемиолог страны.