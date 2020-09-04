Российская вакцина против коронавируса, которую зарегистрировали в начале августа, вызвала иммунный ответ.

В первой и второй фазах исследований вещество спровоцировало выработку антител к Covid-19 у всех 76 участников испытания, говорится в отчете The Lancet.

Эти антитела были такими же, как и у людей, которые переболели коронавирусом.

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Однако были и побочные эффекты, преимущественно в легкой форме. Главным среди них была лихорадка.

Российская вакцина от Covid-19

О регистрации первой в мире вакцины против коронавируса в России заявили 11 августа 2020 года.

Вещество разработали ученые исследовательского центра им. Гамалеи.

По словам представителей страны, вакцина прошла необходимые проверки. Она формирует устойчивый иммунитет к коронавирусу.

Мир с подозрением отнесся к таким заявлениям, акцентируя на том, что вещество нужно тестировать и проверять.