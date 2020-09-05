По подсчетам Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом заболели уже 26 609 482 человека. За минувшие сутки зафиксировано более 390 тыс. новых случаев.
От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 874 369 больных, за сутки — более 6,7 тыс.
Побороли болезнь и выздоровели от начала пандемии 1 763 8272 пациента.
Страны, где больше всего больных Covid-19:
- США — 6 200 375;
- Бразилия — 4 091 801;
- Индия — 3 936 747;
- Россия — 1 011 987;
- Перу — 670 145.
В мировом списке по количеству больных Украина занимает 24 место — между Индонезией и Канадой.
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Страны-антилидеры по количеству летальных исходов:
- США — 187 755;
- Бразилия — 125 502;
- Индия — 69 561;
- Мексика — 66 851;
- Великобритания — 41 626.
Где выздоровели больше всего больных:
- Бразилия — 3 464 278;
- Индия — 3 107 223;
- США — 2 283 454;
- Россия — 830 532;
- Южная Африка — 557 818.
Коронавирус в мире 4 сентября
Согласно статистике коронавируса в мире 4 сентября, количество инфицированных составляло 26 219 459. Странами-антилидерами, где за сутки болеют наибольше людей, остаются США, Бразилия и Индия.
Умерли 4 сентября 867 593 человека.