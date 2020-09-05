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Факты / Мир

Количество новых случаев стремительно растет: коронавирус в мире 5 сентября

По подсчетам Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом заболели уже 26 609 482 человека. За минувшие сутки зафиксировано более 390 тыс. новых случаев.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 874 369 больных, за сутки — более 6,7 тыс.

Побороли болезнь и выздоровели от начала пандемии 1 763 8272 пациента.

Страны, где больше всего больных Covid-19:

  • США — 6 200 375;
  • Бразилия — 4 091 801;
  • Индия — 3 936 747;
  • Россия — 1 011 987;
  • Перу — 670 145.

В мировом списке по количеству больных Украина занимает 24 место — между Индонезией и Канадой.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны-антилидеры по количеству летальных исходов:

  • США — 187 755;
  • Бразилия — 125 502;
  • Индия — 69 561;
  • Мексика — 66 851;
  • Великобритания — 41 626.

Где выздоровели больше всего больных:

  • Бразилия — 3 464 278;
  • Индия — 3 107 223;
  • США — 2 283 454;
  • Россия — 830 532;
  • Южная Африка — 557 818.

Коронавирус в мире 4 сентября

Согласно статистике коронавируса в мире 4 сентября, количество инфицированных составляло 26 219 459. Странами-антилидерами, где за сутки болеют наибольше людей, остаются США, Бразилия и Индия.

Умерли 4 сентября 867 593 человека.

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