По подсчетам Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом заболели уже 26 609 482 человека. За минувшие сутки зафиксировано более 390 тыс. новых случаев.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 874 369 больных, за сутки — более 6,7 тыс.

Побороли болезнь и выздоровели от начала пандемии 1 763 8272 пациента.

Страны, где больше всего больных Covid-19:

США — 6 200 375;

Бразилия — 4 091 801;

Индия — 3 936 747;

Россия — 1 011 987;

Перу — 670 145.

В мировом списке по количеству больных Украина занимает 24 место — между Индонезией и Канадой.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны-антилидеры по количеству летальных исходов:

США — 187 755;

Бразилия — 125 502;

Индия — 69 561;

Мексика — 66 851;

Великобритания — 41 626.

Где выздоровели больше всего больных:

Бразилия — 3 464 278;

Индия — 3 107 223;

США — 2 283 454;

Россия — 830 532;

Южная Африка — 557 818.

Коронавирус в мире 4 сентября

Согласно статистике коронавируса в мире 4 сентября, количество инфицированных составляло 26 219 459. Странами-антилидерами, где за сутки болеют наибольше людей, остаются США, Бразилия и Индия.

Умерли 4 сентября 867 593 человека.