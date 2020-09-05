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Факты / Мир

Сербия и Косово подписали мирное соглашение

В Вашингтоне лидеры Сербии и Косово подписали договор при содействии США относительно нормализации экономических отношений и урегулирования многолетнего конфликта между этими странами.

Об этом сообщил Дональд Трамп.

— Поздравляем с историческим прорывом — нормализацией экономических отношений между Сербией и Косово и содействием урегулирования конфликта в Восточной Европе, — говорится в сообщении.

 

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#Repost @ivankatrump ・・・ Congratulations @realdonaldtrump, @richardgrenell, Robert O’Brien and Jared Kushner on today’s historic breakthrough — normalizing economic ties between Serbia and Kosovo and helping resolve a decades-long conflict in Eastern Europe.

Публикация от President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)

В Белом доме отметили, что президенту Сербии Вучичу и премьер-министру Косово Хоти понадобилась огромная храбрость, чтобы начать переговоры и прибыть в Вашингтон для доработки обязательств.

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По словам советника президента США Робера О’Брайена, прежде внимание будет сосредотачиваться на нормализации экономических отношений, открытии пограничных пунктов, признании лицензий и дипломов между двумя странами и вложении инвестиций США в Косово и Сербию.

Президент Сербии Вучич заявил, что между странами существует еще много разногласий, но подписание соглашения — это огромный шаг вперед. Хотя он отказался признавать независимость Косово, но будет устанавливать экономические связи.

Конфликт между Сербией и Косово

Конфликт между Косово и Сербией начался после распада Югославии в 1991 году. Активная фаза противостояния в Косово приходится на 1998 год, когда после ограничения прав автономии представители Освободительной армии Косово объявили войну сербским военным.

Позже к военному восстанию присоединилось НАТО. В 1999 году войска провели бомбардировочную операцию Союзная сила, которая завершила войну в Косово.

Независимость Косово была провозглашена в 2008 году, а признали ее почти 100 стран мира. Сербские власти отказывается признавать Косово как отдельную страну, ведь согласно конституции, эта территория считается автономным краем в составе Сербии.

Источник: Белый дом

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