Работа над вакциной от коронавируса в США при благоприятном развитии событий может завершиться уже в октябре.

Об этом во время пресс-конференции в Белом доме сообщил президент США Дональд Трамп.

— Возможно, все будет готово до 1 ноября, в течение октября, — отметил он.

Однако Трамп не исключает того, что вакцина может появиться не так быстро, но до конца года.

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Также президент США объяснил, что сейчас проходит завершающая стадия испытаний одной из вакцин и вскоре уже будут известны результаты.

Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что вакцина от коронавируса может быть доступна раньше, чем это ожидалось, но при условии, что клинические испытания покажут исключительно положительные результаты.

В то же время Дональд Трамп уже неоднократно говорил, что не исключает ее появления до президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября.