Марш единства в Беларуси 6 сентября закончился жестким разгоном митингующих и появлением молодых людей в спортивной одежде, которые избивали людей дубинками и задерживали их.
В Минске участники марша стали прятаться от них в заведениях, но парни в спортивном врывались туда, вытаскивали людей, а также крушили все вокруг, разбивая витрины кафе.
В других же городах произошли столкновения с силовиками ОМОН. По информации СМИ, в Минске, возле Дворца независимости, и в Гродно был применен слезоточивый газ.
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Людям пришлось убегать не только от парней в спортивном, но и от ОМОН. В Минске митингующие прыгали в водоемы, чтобы не оказаться в автозаке.
СМИ сообщают о минимум одном пострадавшем, которого с места происшествия госпитализировали в больницу.
Протесты в Беларуси
Уже 29 день в Беларуси продолжаются протесты из-за переизбрания Александра Лукашенко президентом.
Люди продолжают выходить на улицы, несмотря на разгоны, задержания и избиения.
6 сентября на очередной Марш единения вышли более 100 тыс. белорусов. Власть встретила их БТР и водометами возле Дворца независимости.
Источник: TUT.BY