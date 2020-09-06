В МИД Великобритании прокомментировали отравление российского оппозиционера Алексея Навального. По словам главы ведомства Доминика Рааба, трудно поверить, что это произошло без поддержки Кремля.

А использование Новичка в таких целях он назвал гангстеризмом.

— Я считаю, что сложно найти другое правдоподобное объяснение, опираясь на использование (Новичка, — Ред.) в Солсбери… Это очень опасное вещество, — отметил Доминик Рааб.

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По мнению спикера, нужно подробно расследовать это дело при поддержке Организации по запрещению химического оружия.

Кроме того, должна быть соответствующая реакция мира.

Отравление Навального

Более двух недель прошло с момента отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Ему стало плохо в самолете, оттуда его госпитализировали в российскую больницу, а позже транспортировали в Германию.

Рассматривают несколько версий в этом деле, одной из которых является причастность представителей российской власти.

Источник: Daily Mail